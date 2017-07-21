جهات أمنية تبلغ زوجة الشيخ عبدالله الدقاق بإسقاط جنسيتها وتنفيها خارج البلاد

2017-07-21 - 6:16 م

مرآة البحرين (خاص): أفادت معلومات عن جهات حقوقية أن السلطات الأمنية أبلغت زوجة عالم الدين المعارض عبدالله الدقاق بإسقاط جنسيتها وقامت بترحيلها خارج البلاد بعد ساعات من وصولها للبحرين.

وتعرضت زوجة الشيخ عبدالله الدقاق للتحقيق مرتين منذ وصولها للبلاد مساء أمس ورفضت طلب السلطات منها التجسس على زوجها.

وأشارت المعلومات إلى أن زوجة الشيخ الدقاق قدمت إلى البحرين مساء الأربعاء الماضي (19 يوليو/ تموز 2017) من طهران عند الساعة 6 مساءً، وبقت في المطار وتم التحقيق معها من قبل المخابرات حتى الساعة 10:20 مساءً، وطلبوا منها أن تتعاون معهم وتتجسس على زوجها الدقاق، ثم أطلقوا سراحها وذهبت لبيت أبيها.

وظهر يوم أمس الخميس عاد جهاز الأمن الوطني واستدعاها في المبنى الأمني بالمحرق، وبحسب المعلومات فقد تم التحقيق معها من الساعة 1:25 ظهراً حتى 4:30 عصرًا، ثم أبقوها عندهم للساعة السادسة مساء، وحينما لم يجدوا منها تعاوناً ولم يحصلوا على ما يريدون أخذوها للمطار، وأبقوها في المطار لما بعد الساعة العاشرة مساءًا، ثم جاءها ضابط وقال لها "جئت لكي أبلغك رسالة وهي أن جنسيتك مسقطة كزوجك، وأنك ممنوعة من الرجوع للبحرين، وستقلع بك الطائرة لدبي، ثم الى مشهد الإيرانية".

ووصلت زوجة الشيخ الدقاق إلى مدينة مشهد الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة 21 يوليو 2017 على متن الخطوط الاماراتية.