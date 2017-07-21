استشهاد 3 في القطيف بينهم بحريني برصاص القوات السعودية

صورة وزعتها وكالة الأنباء السعودية للسيارة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة

2017-07-21 - 6:51 م

مرآة البحرين: استشهد 3 مطاردين بالقطيف شرق السعودية، بينهم بحريني، بعد أن فتحت قوات خاصة النار على سيارة كانوا يستقلونها الجمعة (21 يوليو/ تموز 2017).

واستشهد جعفر بن حسن مكي آل مبيريك (سعودي الجنسية)، حسن بن محمود علي أبو عبدالله (بحريني الجنسية) وصادق عبدالله مهدي آل درويش (سعودي الجنسية).

واتهم بيان صادر عن الداخلية السعودية الشهداء الثلاثة بالوقوف وراء مقتل 8 جنود.

وقال البيان إن الثلاثة بادروا بإطلاق النار على القوات ما استدعى الرد عليهم.

وتشهد المنطقة الشرقية في السعودية اضطرابات منذ سنوات بعد حراك شعبي واسع طالب بحقوق السكان الشيعة في المنطقة الغنية بالنفط.