أمير قطر يعلن استعداده لحوار مشروط بهدف حل الأزمة الخليجية

صورة عن شاشة تلفزيون قطر الرسمي يظهر فيها أمير قطر أثناء القائه خطابا إلى الأمة في الدوحة 21 يوليو 2017 (أ ف ب)

2017-07-22 - 1:49 ص

مرآة البحرين (أ ف ب): أبدى أمير قطر مساء الجمعة استعداده لحوار مشروط بهدف حلّ الأزمة المستمرة منذ شهر ونصف بين بلاده من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون "نحن جاهزون للحوار والوصول إلى تسويات"، مشددا في الوقت نفسه على أن "أي حل لا بد أن يقوم على مبدأين" هما "احترام سيادة كل دولة (...) وأن لا يوضع في صيغة إملاءات بل كتعهدات متبادلة ملزمة للجميع".

وشدد الأمير تميم على أنّ "قطر تكافح الإرهاب بلا هوادة وبلا حلول وسط"، متهماً السعودية وحليفاتها بأنها "اعتمدت على مفعول تهمة الإرهاب في الغرب ولكن سرعان ما تبين لهم أن المجتمعات الغربية مثلنا، لا تقبل أن تطلق تهمة الإرهاب لمجرد الخلاف السياسي".

وإذ أكد أمير قطر حرصه على "عدم التقليل من حجم الألم والمعاناة الذي سببه الحصار"، اعتبر أنّ "هذه الأزمة ساعدتنا في تشخيص النواقص والعثرات أمام تحديد شخصية قطر الوطنية السياسية والاقتصادية المستقلة".

وهذا التصريح الأوّل لأمير قطر منذ الخامس من حزيران/يونيو حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بقطر بتهمة دعم "الإرهاب" والتقرّب من إيران الخصم الإقليمي الرئيسي للسعودية.

وتولّت الكويت وساطة في مسعى لاحتواء الأزمة، من دون نتائج ملموسة حتّى الآن.