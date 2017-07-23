نجل وزير الداخلية البحريني يقدّم أوراق اعتماده للرئيس الأميركي سفيرا للمنامة في واشنطن

2017-07-23 - 1:41 م

مرآة البحرين: قدّم نجل وزير الداخلية البحريني عبد الله بن راشد آل خليفة أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرا لبلاده في واشنطن، يوم أمس السبت 22 يوليو/تموز 2017.

وكان الملك البحريني قد عيّن عبد الله بن راشد على رأس البعثة الدبلوماسية البحرينية في الولايات المتحدة قبل شهر من الآن. والسفير الجديد (35 عاما)، شغل منصب محافظ الجنوبية بعد أن كان مديرا للموارد البشرية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن ترامب وخلال استقباله السفير الجديد، قال إن "الولايات المتحدة ومملكة البحرين كانتا دائماً وأبداً مثالا يُحتذى به من حيث الشراكات الاستراتيجية... والصورة الواضحة التي يرسمانها على المستوى الدولي كدولتين حليفتين على كافة الأصعدة"

وأضافت أن ترامب أشاد بما سمّاه "التطور الملحوظ في النموذج والمناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مملكة البحرين مما يجعله نموذجاً يحتذى به من قبل البلدان الأخرى في المنطقة".