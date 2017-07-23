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7 برامج جديدة في الماجستير بجامعة البحرين
2017-07-23 - 1:47 م
مرآة البحرين: أعلن رئيس جامعة البحرين رياض حمزة إن الجامعة ستطرح في العام المقبل 2017/2018 7 برامج جديدة في الماجستير.
والبرامج السبعة هي: ماجستير أمن المعلومات، وماجستير هندسة البرمجيات، وماجستير المحاسبة، وماجستير التمويل، وماجستير إدارة الموارد البشرية، وماجستير الصيرفة والتمويل الإسلامي، وماجستير إدارة الأعمال.
ويستمر التسجيل في جميع برامج الدكتوراه والماجستير إلى منتصف شهر أغسطس 2017.
وينتظم حالياً في برامج الدراسات العليا بالجامعة نحو 700 طالب وطالبة في ست كليات بالجامعة تطرح 19 برنامجاً، بواقع 16 برنامجاً للماجستير و3 برامج للدكتوراه.
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