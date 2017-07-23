2017-07-23 - 2:15 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الجمعة إن الولايات المتحدة راضية عن جهود قطر لتنفيذ اتفاق وقع الأسبوع الماضي يهدف إلى مكافحة تمويل الإرهاب داعيا الدول العربية لرفع "الحصار البري" المفروض على الدوحة.

وقام تيلرسون بزيارات مكوكية بين دول خليجية الأسبوع الماضي لإقناعها بالمساعدة على حل أسوأ أزمة إقليمية في سنوات لكنه غادر المنطقة دون أي إشارات واضحة على أن الأزمة قد تحل سريعا.

وفي الشهر الماضي فرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر عقوبات على قطر واتهمتها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

وقدمت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا لقطر تشمل إغلاقها لقاعدة عسكرية تركية وقناة الجزيرة الفضائية وهي مطالب رفضتها الدوحة.

وخلال زيارته للخليج وقع تيلرسون اتفاقا مع قطر بشأن قطع تمويل الإرهاب في محاولة للتخفيف من حدة الأزمة لكن الدول التي تعارض الموقف القطري قالت إن الاتفاق لا يكفي لتبديد مخاوفهم.

وقال تيلرسون للصحفيين قبل أن يجتمع مع وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي في وزارة الخارجية "ينفذون الاتفاق بكل همة لذا أعتقد أننا راضون عن الجهود التي يبذلونها".

وأضاف أن قطر مستعدة للتفاوض مع الدول الأربع ومناقشة مطالبها لكن من المهم للدوحة "أن تحظى سيادة وكرامة الدول الخمس بالاحترام خلال تلك المناقشات".

وفي خطوة لمواجهة اتهامات الدول الأربع فرضت قطر قواعد لتعريف الإرهاب وتجميد مصادر تمويله وحددت قوائم للإرهاب.

وفي أول إشارة إيجابية من الدول الأربع منذ بدء الأزمة الشهر الماضي رحبت الإمارات يوم الجمعة بقرار قطر تعديل قوانين مكافحة الإرهاب.

وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وحركة النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران مما أوقف واردات الغذاء وسلع أخرى وتسبب في تقليص البنوك الأجنبية لتعاملاتها مع قطر.

وأضاف "أتمنى أن تدرس الدول الأربع كبادرة على حسن النوايا رفع هذا الحصار البري الذي أعتقد أن له أسوأ تأثير على الشعب القطري".