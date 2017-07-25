مقترح في مجلس العموم البريطاني بإدانة الحكم على نبيل رجب والمطالبة بالإفراج عنه

2017-07-25 - 1:23 ص

مرآة البحرين (خاص): تقدم النائب البريطاني توم برايك باقتراح لمجلس العموم البريطاني لإدانة الحكم الصادر بحق نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، ودعا الحكومة البريطانية إلى إدانته [الحكم] أيضًا، كما دعا الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري عن نبيل رجب، وإلغاء عقوبته، وإسقاط التّهم الموجهة إليه، كما دعا إلى الإفراج عن جميع نشطاء حقوق الإنسان.

وطلب برايك من المجلس الإشارة إلى أن الحكم "يسلط الضوء على حقيقة أن اضطهاد نبيل رجب ينتهك مبادئ المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 20 من دستور البحرين والمادة 14 من العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، لافتًا إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التّعذيب في الأمم المتحدة دعيا إلى الإفراج عنه.

كما طلب أن يعرب المجلس عن قلقه من كون نبيل رجب قضى معظم فترة احتجازه في السجن الانفرادي، وهو حاليًا في المستشفى بسبب تدهور صحته الناجم عن سوء معاملته في السّجن، وأن يلفت إلى أن نبيل رجب يواجه محاكمة أخرى في 7 أغسطس/آب على خلفية تغريدات يواجه بسببها حكمًا بالسجن لـ 15 عامًا لانتقاده الحرب في اليمن والتعذيب في السّجون البحرينية، كما أنّه يواجه تهمًا إضافية لكتابته مقالات لصحيفتي نيويورك تايمز ولوموند.









