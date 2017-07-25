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ابتسام الصائغ تعرضت لكسر في يدها اليمنى وفقدت 11 كيلو من وزنها
ابتسام الصائغ
2017-07-25 - 3:05 ص
مرآة البحرين (خاص): كشف حساب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان على تويتر أن الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ تعرضت لكسر في يدها اليمنى جراء التعذيب.
وذكر حساب نبيل رجب أن الصائغ "فقدت 11 كيلو من وزنها منذ اعتقالها ولا يزال وزنها في انهيار، وانحدرت نسبة السكر، و فقدت قدرتها على التركيز".
وأضاف الحساب "جهاز الأمن الوطني من باشر التحقيق مع الصائغ، وبالأمس تم أخذها للطبيب الشرعي، واتضح أنها تعرضت لكسر بيدها اليمنى".
وتابع "يبدو أن الكسر قديم وسببه ما تعرضت له من تعذيب وحشي من قبل جهاز الأمن الوطني بشهر مايو (شهر رمضان)"، مضيفا "طلال الخليفة (رئيس جهاز الأمن الوطني) يدير الجهاز بطريقة هندرسون (مستشار بريطاني كان يشرف على الجهاز حتى 2001).
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