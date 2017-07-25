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الدول الأربع تعلن عن ضم منظمات وأفراد لقائمة إرهاب تقول إنها مدعومة من قطر
2017-07-25 - 3:21 ص
مرآة البحرين: أعلنت السعودية، الإمارات، البحرين ومصر تصنيف 9 كيانات و 9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وقالت إنها مدعومة من قطر.
وضمت القائمة منظمات وأفراد من ليبيا واليمن وقطر والكويت.
وقال بيان صادر عن الدول الأربع "إن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا".
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