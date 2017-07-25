"مركز الخليج" يدعو متابعيه إلى حملة لمطالبة البحرين بالإفراج الفوري عن ابتسام الصائغ

2017-07-25 - 4:08 ص

مرآة البحرين (خاص): دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان مناصريه، في بيان نشره موقع غلوبال فويس على موقعه على الإنترنت، إلى حملة تغريدات لمطالبة السلطات البحرينية "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ابتسام الصائغ، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها أثناء بقائها قيد الاعتقال، وكذلك السماح باجتماعها مع أسرتها ومحاميها"، بالإضافة إلى "ضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان، في كل الظروف، من مواصلة نشاطاتهم الشرعية من دون الخوف من التعرض للانتقام، وضمان حريتهم من كل القيود بما في ذلك الملاحقة القضائية".

وقال المركز أنه بإمكان المناصرين التغريد باللغة الإنجليزية أو العربية، على حساب وزارة الداخلية (@moi_Bahrain) ووزارة العدل والشؤون الإسلامية (@Khaled_Bin_Ali) في البحرين.

وكانت السلطات البحرينية قد اتهمت الناشطة ابتسام الصائغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، وأمر المدعي العام باعتقالها 6 أشهر على ذمة التّحقيق، واتهامها باستخدام عملها في مجال حقوق الإنسان كغطاء للتواصل والتعاون مع منظمة الكرامة، وهي منظمة لحقوق الإنسان، ومركزها جنيف.











