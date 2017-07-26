النيابة تعلن عن إحالة 60 متهماً للمحاكمة بتهمة إنشاء «تنظيم إرهابي» وقتل الضابط الحمادي
2017-07-26 - 10:36 م
مرآة البحرين: أعلنت النيابة العامة اليوم الاربعاء 26 يوليو 2017 تحويل 60 متهماً إلى المحاكمة في 22 أغسطس المقبل بتهمة تأسيس جماعة إرهابية لأغراض إرهابية، بحسب تصريح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.
وقاال لحمادي في تصريحه اليوم أن المتهمين في القضية، بينهم 36 معتقلاً، و 24 آخرين يتواجدون خارج البحرين.
وبين المتهمين الذين أعلنهم الحمادي، عشرة سجناء قالت السلطات إنهم هربوا من سجن جو المركزي في الأول من يناير الماضي، وبينهم الشهيد رضا الغسرة. وقال الحمادي بأن المتهمين في الخارج يتواجدون في إيران والعراق وواحد في ألمانيا.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وقتل وشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً، ومنهم الهشام ضابط الحمادي الذي قُتل في بلدة البلاد القديم، إضافة إلى مساعدة معتقلين على الهروب من السجن وإخفاء بعضهم.
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