إخلاء سبيل المعتقلتين فاطمة وايمان عبد الله بكفالة مالية مع استمرار المحاكمة

2017-07-26 - 10:38 م

مرآة البحرين: أخلت السلطات الأمنية اليوم الاربعاء 26 يوليو 2017، سبيل الشقيقتين المعتقلتين فاطمة وايمان عبد الله بكفالة مالية قدرها ألف دينار مع استمرار المحاكمة، وذلك بعد أسابيع من التوقيف في سجن النساء.

وكان منتسبو الأجهزة الأمنية قد نفذوا حملة مداهمات واسعة النطاق في يونيو الماضي على منازل المواطنين في منطقة الدراز المحاصرة واعتقلوا عدداً من المواطنين والمواطنات، بينهم ثلاث شقيقات من عائلة علي عبد الله وزوج إحدى الشقيقات، وتم الإفراج عن إحداهن لاحقاً، فيما بقيت فاطمة وإيمان قيد التوقيف.

وقد صعّدت السلطات من حملة استهداف النساء منذ شهر رمضان الماضي، واعتدت على العديد منهن أثناء مداهمة المنازل في عدد من المناطق، ومن ضمنهن المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان ابتسام الصائغ التي تتعرض للتعذيب وسط قلق على صحتها.

ولا تزال طيبة درويش، فاتن حسين، منى حبيب، أميرة القشعمي، حميدة جمعة، هاجر منصور، نجاح أحمد، مدينة علي، وأخيرا الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ، معتقلات في سجون النظام.