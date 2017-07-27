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تعرّف على مرشح ترامب لرئاسة البعثة الدبلوماسية في البحرين
مرشح ترامب للعمل سفيرا في البحرين (أ ف ب)
2017-07-27 - 9:44 م
مرآة البحرين (خاص): كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحيه لتقلّد مناصب جديدة، من بينهم ترشيح جاستن هيكس سيبيريل سفيرًا للولايات المتحدة الأمريكية في البحرين.
وكان سيبيريل، وهو مستشار في وزارة الخارجية وفقًا للموقع، قد عمل في المجال الدبلوماسي منذ العام 1993. وهو المنسق الحالي لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. ومن خلال عدد من المناصب التي شغلها في دول الشرق الأوسط، طور معرفة عميقة بالدول الخليجية والمصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. كما قاد منظمات كبيرة ومتنوعة في واشنطن والخارج وأسس فرقًا وصفها الموقع بأنها موحدة ومتكاملة ومنتجة للغاية بين الوكالات، للتصدي للتحديات في البيئات ذات المخاطر العالية.
وسيبيريل حائز على شهادة البكالوريوس في التّاريخ من جامعة كاليفورنيا، وهو يتحدث اللغتين الإسبانية والعربية.
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