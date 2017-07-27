الكويت تلغي ترخيص قناة الكوت الفضائية

2017-07-27 - 11:31 م

مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزارة الإعلام أصدرت قرارا يقضي بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية.

وأعلنت الوزارة "أنه إعمالا لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإنفاذا للحكم الصادر من محكمة التمييز فى الطعن رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يسمى بـ "خلية العبدلي" بحبس أحد الشركاء فى الشركة المالكة لقناة الكوت الفضائية أصدرت الوزارة قرارها بإلغاء ترخيص قناة الكوت الفضائية".

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خالد الرشيدي بأن هذا القرار قد جاء عملا بما يوجبه قانون الإعلام المرئي والمسموع بإلغاء ترخيص بث القناة فى حال فقد أحد الشركاء فى الشركة المالكة لها أحد شروط منح الترخيص.