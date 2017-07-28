ملك البحرين يشكر العاهل السعودي لإلغاء القيود على دخول المسجد الأقصى

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين حول المسجد الأقصى (رويترز)

2017-07-28 - 12:04 ص

مرآة البحرين: أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بما أسماها "المساعي الحثيثة والجهود الجليلة" التي قام بها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "التي أدت إلى إلغاء القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى".

وكانت إسرائيل قد وضعت بوابات إلكترونية حول المسجد الأقصى الأمر الذي رفضه المصلّون الفلسطينيون.

وتسببت الإجراءات الإسرائيلية في توترات حول المسجد دامت أسبوعين.

وقالت وسائل إعلام إن العاهل السعودي أجرى اتصالات بالإدارة الأمريكية لإقناع إسرائيل بالتراجع عن تلك الإجراءات.