السعودية تشن هجوما غير مسبوق على العوامية مسقط رأس الشيخ نمر النمر

الأضرار التي لحقت بأحد المساجد جراء الهجوم المتواصل منذ أشهر (وسائل التواصل)

2017-07-28 - 12:35 ص

مرآة البحرين: تشن القوات السعودية منذ فجر أمس الأربعاء (26 يوليو/ تموز 2017) هجوما غير مسبوق على العوامية مسقط رجل الدين البارز الشهيد الشيخ نمر النمر الذي أعدمته الحكومة مطلع العام الماضي.

وذكرت مصادر محلية أن 3 على الأقل استشهدوا بعد أن فتحت القوات النار على المارة بشكل عشوائي.

وأدوا الهجوم، الذي استخدمت فيه القوات أسلحة متوسطة بحسب شهود عيان، إلى إصابات عديدة في صفوف المدنيين وتحطيم واجهات المنازل والممتلكات الخاصة.

وكانت السلطات قد أعدمت النمر على خلفية قيادته احتجاجات تطالب بالعدالة وإنصاف السكان في الشرقية التي تحوي المخزون السعودي من النفط.

وتسعى السلطات السعودية منذ أشهر إلى هدم حيّ المسورة مسقط رأس النمر، وتشريد القاطنين فيه.