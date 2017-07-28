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البحرين تستضيف الأحد المقبل وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر
2017-07-28 - 1:28 م
مرآة البحرين: اجتمع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مع نظيره المصري سامح شكري، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية، حيث تم التشاور حول "الاجتماع الذي ستستضيفه المنامة يوم الأحد المقبل لوزراء خارجية كل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر" لمناقشة مستجدات الأزمة مع قطر.
وتفرض كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر حظراً جويا وبحرياً وبرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الشقيقة، فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات.
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