» أخبار
وفاة طفل غرفاً ببركة سباحة في المالكية
2017-07-28 - 2:34 م
مرآة البحرين: توفى صباح الخميس 27 يوليو/تموز 2017 الطفل سيد مجتبى سيد جلال الذي يبلغ من العمر أربع سنوات غرقا في بركة سباحة بمنطقة المالكية، وعلى الفور توجهت الجهات الأمنية للتحقيق في الحادث.
وذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ اللازم، إثر الحادثة.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-07-28وزير الخارجية: الجزيرة تعمدت ترجمة أفلام مزيفة عن البحرين وقطر فبركت 600 فيلم ومادة إعلامية
- 2017-07-28بحرين ووتش تطلق مشروع "شفافية الموازنة" في البحرين: ربع إيرادات الدولة تتحوّل إلى محفظة آل خليفة الخاصة
- 2017-07-28الوطنية للحقوق ترحب بتقرير بريطانيا عن البحرين وتقول إن محاكمة آية الله قاسم تتماشى مع "الضمانات القانونية"
- 2017-07-28البحرين تستضيف الأحد المقبل وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر
- 2017-07-28الأمم المتحدة: التحالف بقيادة السعودية يمنع دخول ناقلات النفط إلى اليمن
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus