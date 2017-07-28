» أخبار

وفاة طفل غرفاً ببركة سباحة في المالكية

2017-07-28 - 2:34 م

مرآة البحرين: توفى صباح الخميس 27 يوليو/تموز 2017 الطفل سيد مجتبى سيد جلال الذي يبلغ من العمر أربع سنوات غرقا في بركة سباحة بمنطقة المالكية، وعلى الفور توجهت الجهات الأمنية للتحقيق في الحادث.

وذكرت وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي  تويتر أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ اللازم، إثر الحادثة.

 

اقرأ أيضا
المزيد...
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus