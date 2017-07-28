27 مليون دينار قيمة المعاملات المالية للبوابة الالكترونية منذ بداية العام

2017-07-28 - 2:39 م

مرآة البحرين: كشفت إحصائية رسمية أن إجمالي مبالغ المعاملات المالية بالبوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية بلغ منذ بداية 2017 حوالي 27 مليون دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي مبالغ المعاملات المالية 14 مليونًا و444 ألفًا و921 دينارًا بحرينيًا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وبينت الإحصائية أنه في أبريل الماضي بلغ إجمالي مبالغ المعاملات المالية 4 ملايين و140 ألفًا و276 دينارًا بحرينيًا، في حين ارتفع المبلغ في مايو 2017 ليبلغ 5 ملايين و389 ألفًا و57 دينارًا، وبلغ في يونيو 4 ملايين و915 ألفًا و588 دينارًا، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المالية خلال هذه الفترة 64 ألفًا و809 معاملات.

ووفقًا للإحصائية المحدثة مع بداية شهر يوليو الجاري، فإن مجموع الخدمات الإلكترونية المفعلة عبر البوابة الوطنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 295 خدمة.

وفيما يتعلق بعدد الزيارات، بينت الإحصائية أن عددها بلغ في يونيو الماضي 848،323 زيارة، في حين كان قد بلغ في مايو 763،416، أما في أبريل فقد بلغ عددها 813 ألفًا و776 زيارة.

وبالنسبة لعدد الصفحات المستعرضة فقد بلغ 9 ملايين و922 ألفا و715 صفحة، وبلغ متوسط عدد الصفحات المستغرقة لكل زيارة 5.6 صفحة، في حين بلغ متوسط الوقت المستغرق لكل زيارة 8 دقائق.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الصفحات المستعرضة لموقع البوابة الوطنية منذ تدشين البوابة بلغ 134 مليونًا و632 ألفًا و43 صفحة، في حين بلغ إجمالي عدد المعاملات المالية المنجزة مليونين و475 ألفًا و35، أما إجمالي مبالغ المعاملات المالية فقد بلغ 180 مليون و877 ألفًا و260 دينارًا بحرينيًا، وقد بلغ إجمالي مبالغ المعاملات المالية في العام الماضي 35 مليون دينار بحريني، وفي 2015 بلغ إجمالي المعاملات 34 مليون دينار، في حين كان يبلغ 23 مليون دينار في عام 2014، وجدير بالذكر أنه تم إطلاق موقع البوابة الوطنية في 23 مايو 2007.

وبحسب الإحصائية، فقد تضمنت المعاملات الخدماتية 80 ألفا و901 فاتورة للكهرباء والماء، وحجز 12 ألفا و53 موعدا لامتحان السياقة، كما تم تجديد 11 ألفا و128 بطاقة هوية، وتجديد تسجيل 8 آلاف و309 مركبات، كما تم دفع 8 آلاف و42 مخالفة مرورية، وإصدار 7 آلاف و468 بطاقة هوية، إلى جانب 6 آلاف و706 خدمات للقبول الالكتروني لجامعة البحرين، وعدد من المعاملات الأخرى المتعلقة بالسجلات وخدمات شركات الاتصالات والاستعلام عن الفواتير وغيرها.

وتعتبر أكثر الخدمات استخدامًا بحسب الحكومة الالكترونية كل من خدمات الإدارة العامة للمرور ودفع المخالفات المرورية وخدمات مدرسة تدريب السياقة، إلى جانب خدمات الكهرباء والماء ودفع الفاتورة، خدمات بطاقـة الهوية، خـــدمات المحاكم والقضايا، خدمـــات موظفي الخدمة المدنية.