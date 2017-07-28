وزير الخارجية: الجزيرة تعمدت ترجمة أفلام مزيفة عن البحرين وقطر فبركت 600 فيلم ومادة إعلامية

2017-07-28 - 2:49 م

مرآة البحرين: اتهم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قطر بفبركة 600 فيلم ومادة إعلامية عن البحرين، كما اتهم قناة الجزيرة بترجمة أفلام مزيفة عن البحرين لعدة لغات "بهدف الإساءة للملكة".

وفي مقابلة له على قناة «دي إم سي» المصرية قال «ليس لدينا مشكلة مع الإنسان القطري، بل بالجواز القطري الذي مُنح للإرهابيين، ومنهم المقرن الذي دخل الى السعودية وارتكب جرائم»، معرباً عن أمله ألا تتحول قطر إلى «حصان طروادة» وتصبح مدخلاً لإيران في المنطقة.

وأضاف «عندما واجهتنا مشكلة الجزر مع قطر، قامت الدوحة بتزوير 38 وثيقة وتم كشفها في محكمة العدل الدولية»، وأردف «عندما يتصل مسؤول قطري بإرهابي كي يطلب منه موادَّ لعرضها في قناة الجزيرة فماذا يمكننا القول؟!».

وحول الشأن اليمني، قال الوزير إن الحوثي كان على طاولة المفاوضات في الرياض لكن التدخل الايراني هو الذي ادى الى المشكلة، لافتا إلى أن السلاح الإيراني الذي دخل اليمن لدعم الحوثيين هو تهديد مباشر للمنطقة، متهما قطر بالخيانة، حيث قال «لقد نقلوا الإحداثيات وسقطت صواريخ أدت لاستشهاد جنود إماراتيين في اليمن».