صور: مواطنون يقيمون الصلاة في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات في 2011

2017-07-29 - 8:06 م

مرآة البحرين: أدى مواطنون من الطائفة الشيعية في البحرين صلاة المغرب والعشاء (السبت 29 يوليو/تموز 2017) في مسجد العلويات الذي هدمته السلطات في مارس/آذار 2011، ولم تقم بإعادة بنائه.

ومنذ 6 أعوام يتحدى المواطنون السلطات، ويقيمون الصلاة في المساجد المهدمة، التي ترفض الجهات الرسمية إعادة بنائها.

وفي مارس/آذار 2011 سحقت السلطات البحرينية احتجاجات مؤيدة للديمقراطية قادتها الأغلبية الشيعية في البلاد، وذلك بمساعدة سعودية وإماراتية، وفي أتون تلك الحملة، هدمت السلطات 38 مسجداً للطائفة الشيعية، وهو ما استدعى استنكاراً من دول حليفة للبحرين مثل الولايات المتحدة.