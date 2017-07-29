أ ف ب: موديز تخفض مجددا تصنيف عمان والبحرين

2017-07-29 - 8:47 م

مرآة البحرين (أ ف ب): خفضت وكالة موديز مجددا الجمعة التصنيف الائتماني لكل من عمان والبحرين معتبرة أن جهود الإصلاح في البلدين لمواجهة تراجع أسعار النفط غير كافية.

وخفضت موديز تصنيف عمان من "بي إيه إيه 1" إلى "بي إيه إيه 2" معتبرة أن التقدم الذي أحرزته البلاد لمواجهة ضعفها البنيوي الناتج من تراجع أسعار النفط "كان محدودا أكثر من المتوقع".

وأضافت أن هذا الوضع يعكس "قيودا مؤسساتية لمواجهة الاختلال المالي والخارجي الواسع"، مقرنة تصنيفها الجديد بأفق سلبي.

كذلك، خفضت الوكالة تصنيف البحرين إلى "بي 1" بعدما كان "بي إيه 2" مع أفق سلبي.

وقالت الوكالة إن "الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الأعوام المقبلة ويعود ذلك خصوصا إلى افتقارها إلى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد إصلاح الموازنة".

وتوقعت خصوصا أن "يزيد عبء الديون بشكل كبير في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة".

وإذ رحبت بتنوع الاقتصاد البحريني، أكدت موديز أن الحكومة لا تبدي أي استعداد "لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط" التي سيستمر تراجعها متأثرا بانخفاض الأسعار.

وكانت الوكالة خفضت تصنيف كل من البحرين وعمان في أيار/مايو 2016.