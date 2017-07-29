قطري يقول إن رجل الأعمال البحريني عبدالعزيز المير كان من بين أشخاص تآمروا على الإمارات

2017-07-29 - 9:20 م

مرآة البحرين: أعاد تلفزيون البحرين بث اعترافات مصوّرة لقطري تم اعتقاله في الإمارات يؤكد أن بحرينيين اثنين كانا مساهمين في الإضرار بالإمارات عبر دعمهم "الإخوان المسلمون" هناك.

وقال محمود الجيدة إن عبدالعزيز المير وسلمان علي حضرا اجتماعا في قطر ضم قياديين خليجيين لبحث دعم إخوان الإمارات.

وعبدالعزيز المير رجل أعمال بحريني (صاحب مجموعة الأسرة) ينتمي لجمعية المنبر الإسلامي الذراع السياسي للإخوان في البحرين.

وعلى الرغم من أن أحد أسباب الخلاف الخليجي هو دعم قطر للتنظيم الدولي للإخوان، غير أن الجماعة في البحرين تحظى بتمثيل واسع في الحكومة والبرلمان.

وشغل القيادي في التنظيم صلاح علي منصب وزير حقوق الإنسان فيما شغلت فاطمة البلوشي منصب وزير التنمية ووزير الصحة بالإنابة.