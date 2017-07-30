اجتماع المنامة: الدول الأربع المقاطعة لقطر مستعدة للحوار معها بشروط

2017-07-30 - 8:39 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت الدول الأربع التي تقاطع قطر يوم الأحد إنها مستعدة لإجراء محادثات لحل الخلاف إذا أبدت الدوحة استعدادا للتعامل مع مطالبها.

واجتمع وزراء خارجية البحرين والسعودية ومصر والإمارات في المنامة عاصمة البحرين لبحث الأزمة التي أثارت التوترات في مختلف أرجاء منطقة الخليج. وفشلت الجهود الدبلوماسية التي قادتها الكويت ودعمتها قوى غربية في إنهاء الخلاف الذي دفع الدول الأربع لمنع السفر وقطع الاتصالات مع قطر.

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع "أبدت الدول الأربع استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ المطالب ال13 العادلة".

ولم تعلن الدول الأربع فرض عقوبات اقتصادية جديدة على قطر.

وكانت الدول الأربع قد أصدرت من قبل قائمة تضم 13 مطلبا لقطر منها وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الإخبارية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية وتخفيض مستوى علاقاتها مع إيران.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن قطر ليست جادة في التعامل مع المطالب.

وقال الجبير "نحن مستعدون للتفاوض مع قطر على تطبيق الطلبات، على تطبيق المبادئ، إذا كانت قطر جادة، لكن يبدو ومن الواضح أن قطر ليست جادة".

وحددت الدول الأربع كذلك "ستة مباديء" تريد من قطر تبنيها.

وقطعت المجموعة بقيادة السعودية العلاقات مع قطر يوم الخامس من يونيو حزيران واتهمتها بدعم جماعات متشددة والتقارب مع إيران المنافس الإقليمي ونفت الدوحة ذلك.

وفي وقت سابق يوم الأحد كتبت صحيفة الحياة نقلا عن مصادر خليجية لم تكشف عن هويتها إن من المتوقع أن تفرض الدول الأربع عقوبات اقتصادية تؤثر تدريجيا على الاقتصادي القطري.

وأغلقت السعودية حدودها البرية في حين قطعت الدول الأربع الاتصالات الجوية والبحرية مع الدوحة مطالبة الدولة المصدرة للغاز الطبيعي باتخاذ إجراءات صارمة لإظهار أنها تغير سياساتها.

وتدخلت تركيا وإيران بتوريد منتجات طازجة من الدواجن ومنتجات الألبان لقطر بدلا من السعودية والإمارات وقدمت سلطنة عمان موانئ بديلة عن موانئ الإمارات.

وأضافت الدول الأربع 18 جماعة وأفراد آخرين لهم صلة بقطر إلى قائمتها "للإرهاب" الأسبوع الماضي.