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محمد بن سلمان يلتقي مقتدى الصدر
ولي العهد السعودي ملتقيا زعيم التيار الصدري (واس)
2017-07-30 - 8:56 م
مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء السعودية إن نائب العاهل السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم الأحد (30 يوليو/ تموز 2017) زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.
وذكرت الوكالة إن اللقاء استعرض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .
وكان الصدر قد وصل جدة بدعوة سعودية رسمية.
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