محمد بن سلمان يلتقي مقتدى الصدر

2017-07-30 - 8:56 م

مرآة البحرين: قالت وكالة الأنباء السعودية إن نائب العاهل السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة مساء اليوم الأحد (30 يوليو/ تموز 2017) زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وذكرت الوكالة إن اللقاء استعرض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

وكان الصدر قد وصل جدة بدعوة سعودية رسمية.