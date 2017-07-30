منع الناشط الحقوقي حسين رضي من مغادرة البلاد

2017-07-30 - 9:19 م

مرآة البحرين: منعت السلطات البحرينية اليوم الأحد (30 يوليو/ تموز 2017) عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي من السفر خارج البلاد.

وقال الحقوقي رضي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "تم ‏منعي من السفر عن طريق جسر الملك فهد بعد إيقافي لمدة ساعة كاملة إنتظار وأخبروني المنع صادر بأمر من التحقيقات الجنائية".

ومنعت السلطات البحرينية عشرات الناشطين من السفر خارج البلاد للمشاركة في مؤتمرات دولية أو المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.