مسؤول في جسر الملك فهد ينفي رفع رسوم العبور

2017-07-31 - 3:01 م

مرآة البحرين: صرح مصدر مسؤول في جسر الملك فهد بأنه لا صحة لما تردَّد من رفع رسوم العبور من 2.5 دينار إلى 3.5 دينار للسيارات، وذلك وفقاً لما نقلت صحيفة الأيام المحلية.

ونفى المصدر وجود نية لرفع رسوم المرور على جسر الملك فهد بالجانبين البحريني والسعودي ، مؤكدا أن الرسوم ذاتها لم تتغير 2.5 للسيارات و3.5 دينار للباصات و«البيك أب».

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي تناقلت ما تردد في مواقع إلكترونية بحرينية وسعودية على شبكة الإنترنت عن زيادة رسوم عبور جسر الملك فهد .