ولي العهد يستعرض مع السفير البريطاني تطورات الساحتين الإقليمية والدولية

2017-07-31 - 3:19 م

مرآة البحرين: التقي ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، سفير المملكة المتحدة لدى المنامة سايمون مارتن، مؤكداً على "ما يربط البحرين والمملكة المتحدة من علاقات متينة قائمة على التعاون الثنائي المشترك والتي تمتد لتاريخ عريق، تم من خلالها تحقيق العديد من المنجزات للبلدين الصديقين على كافة الأصعدة".

وخلال اللقاء استعرض ولي عهد البحرين مع السفير البريطاني تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية استتباب الأمن والاستقرار الذي تسعى لتحقيقه البحرين والمملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة.