مقتل شرطي وإصابة 6 في هجوم بشرق السعودية

2017-07-31 - 3:23 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الداخلية السعودية إن شرطيا قتل وأصيب ستة آخرون حين تعرضت دورية لهجوم ببلدة العوامية في شرق المملكة صباح يوم الأحد.

وقتل عدة رجال شرطة في البلدة ذات الأغلبية الشيعية منذ مايو أيار حين بدأت السلطات هدم الجزء القديم منها لحرمان من يشتبه بأنهم متشددون من الاختباء فيه.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل في يومين الأسبوع الماضي حين بدأت قوات الأمن عملية لتطهير العوامية بمحافظة القطيف ممن يشتبه بأنهم متشددون وفقا لما ذكره نشطاء محليون وقريب لأحد القتلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية بيانا لوزارة الداخلية قالت فيه "عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف ما نتج عنه استشهاد الرقيب مهدي بن سعيد بن ظافر اليامي... وإصابة ستة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى".

وأضاف البيان أن المصابين حالتهم مستقرة.

وقال سكان إن إطلاق قوات الأمن الرصاص أجبر الكثير من السكان والمغتربين على الفرار من البلدة.

ويشكو سكان العوامية من أن الحكومة السعودية تهمشهم وهو ما تنفيه الرياض.

وقالت السلطات إنها تعتزم استبدال حي المسورة القديم الذي يبلغ عمره 200 عام بحي حديث.