الدوحة تتهم الرياض بوضع عراقيل أمام الحجاج القطريين

2017-07-31 - 3:34 م

مرآة البحرين (أ ف ب): اتهمت قطر الأحد السعودية بوضع عراقيل أمام أداء مواطنيها الحج نافية أن تكون تسعى إلى تدويل إدارة موسم الحج في مكة المكرمة، وذلك على خلفية أزمة مفتوحة مع السعودية.

وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية في بيان الأحد أن "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين".

غير أن الرياض أكّدت في 20 تموز/يوليو أنها ستسمح للقطريّين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام بدخول أراضيها، مرفقة ذلك ببعض القيود.

وترفض السلطات السعودية بصورة خاصة أن يأتي الحجاج مباشرة من الدوحة في رحلات لشركة الخطوط الجوية القطرية.

لكنّ وزارة الأوقاف القطريّة أفادت مساء الأحد في بيان أنها "تنتظر معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية" مضيفة أن قطر "تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الإسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة".

ونفت الوزارة القطرية أن تكون أغلقت باب التسجيل للحج أمام الحجاج القطريين، معتبرةً أن "هذه الأخبار الكاذبة" هي "تشويه للحقائق" من أجل وضع "العراقيل أمام الحجاج من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار".

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو، واتخذت اجراءات عقابية بحقها بينها إغلاق المجالات البحرية والجوية أمامها والطلب من القطريين مغادرة أراضيها، لاتهامها بدعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الدوحة.

غير أن وسائل إعلام في الدول المقاطعة لقطر فسرت التصريحات القطرية على أنها دعوة إلى "تدويل" تنظيم شعائر الحج.

وعلق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على المسألة الأحد فقال متحدثا لقناة "العربية" السعودية إن "طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب ضد المملكة".

وأضاف متحدثا على هامش اجتماع رباعي في المنامة "نحتفظ بحق الرد على أي طرف يعمل في مجال تدويل المشاعر المقدسة".

غير أن نظيره القطري رد بعد بضع ساعات مؤكدا أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية الحج كقضية دولية"، منددا بما وصفه بـ"فبركات إعلامية واختراع قصص من لا شيء".

وأوضح بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية في بيان أن قطر لم "تسيّس الحج ، بينما تم تسييسه للأسف من قبل السعودية".

ومن المتوقع أن يحلّ موسم الحج مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

والعام الماضي، لم يتمكّن 64 ألف إيراني من أداء مناسك الحج في السعودية بعد إخفاق القوتين الإقليميّتين في التوصل إلى اتفاق حول الأمن والترتيبات اللوجستية إثر حادث تدافع أدّى عام 2015 إلى مقتل أكثر من ألفي حاج بينهم 464 إيرانيًا.