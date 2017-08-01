البحرين تندد بالتفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة العراق في أفغانستان

2017-08-01 - 2:59 م

مرآة البحرين: نددت البحرين بالتفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة العراق لدى أفغانستان مؤكدةً استنكارها الشديد لهذا العمل الآثم، ووقوف البحرين إلى جانب العراق وأفغانستان في حربهما ضد الإرهاب وجهودهما في التصدي لمختلف التنظيمات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم.

وجددت الخارجية البحرينية في بيان لها موقف بلادها الرافض للتطرف والعنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومصادره، والذي يشدد على ضرورة تعزيز العمل الجماعي وتوطيد التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود الموجهة للقضاء على للإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله، وفق البيان.