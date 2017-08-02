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الصائغ تنهي إضرابا عن الطعام بعد السماح لها بلقاء عائلتها
ابتسام الصائغ
2017-08-02 - 5:19 ص
مرآة البحرين: قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن الناشطة ابتسام الصائغ أنهت إضرابا عن الطعام، بعد أن التقت، أمس الثلاثاء، بعائلتها لأول مرة.
وقالت المنظمة إن الصائغ "متمسكة بحقوقها في اللقاء بمحاميها وتوفير بيئة صحية ملائمة في مركز الاحتجاز وإنهاء الحبس الانفرادي إضافة إلى إتاحة الزيارة المنتظمة لأسرتها".
وكانت السلطات اعتقلت الصائغ 3 يوليو/تموز الماضي قبل أن تتهمها ونشطاء آخرين بتأسيس تنظيم إرهابي.
وذكرت منظمات أن الصائغ تعرضت لكسر في القفص الصدري واليد وتعاني من آلام في الرقبة وذلك على خلفية اعتقالها وتعرضها للتعذيب بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
منظمة سلام قالت إن علمت بأن الصائغ تتنقل على كرسي متحرك وتقبع في الحبس الإنفرادي.
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