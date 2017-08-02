نائب العاهل السعودي يستقبل ملك البحرين في جدة

2017-08-02 - 6:00 ص

مرآة البحرين: التقى نائب العاهل السعودي محمد بن سلمان آل سعود في جدة الثلاثاء (1 أغسطس/ أب 2017) ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقالت وكالة أنباء البحرين إنه تم الاتفاق على ضرورة قيام قطر بتصحيح مسار سياساتها بما يؤكد التزامها بجميع تعهداتها السابقة ويلبي المطالب التي قدمت لها.

وقال حمد بن عيسى إن بلادة "تقف دائمًا في صف واحد مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية لإيمانها التام بأن ذلك هو الضمان الأكيد لثبات الأمن والاستقرار".