الإفراج عن المخرج ياسر ناصر بعد قضائه حكما بالسجن

2017-08-02 - 6:22 ص

مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الثلاثاء (1 أغسطس/ آب 2017) عن المخرج الفني ياسر ناصر بعد قضائه حكما بالسجن عاما كاملا.

كانت محكمة بحرينية قد قضت آب/ أغسطس 2016 بسجن ناصر سنة كاملة بتهمة مشاركته في اعتصام الدراز.

وفضّت قوّات الحكومة (23 مايو/ أيار 2017) بالقوّة الاعتصام الذي شارك فيه الآلاف، الأمر الذي خلف 5 قتلى وإصابة العشرات، واعتقال المئات.