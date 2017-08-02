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الإفراج عن المخرج ياسر ناصر بعد قضائه حكما بالسجن
ياسر ناصر بعد الإفراج عنه
2017-08-02 - 6:22 ص
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية الثلاثاء (1 أغسطس/ آب 2017) عن المخرج الفني ياسر ناصر بعد قضائه حكما بالسجن عاما كاملا.
كانت محكمة بحرينية قد قضت آب/ أغسطس 2016 بسجن ناصر سنة كاملة بتهمة مشاركته في اعتصام الدراز.
وفضّت قوّات الحكومة (23 مايو/ أيار 2017) بالقوّة الاعتصام الذي شارك فيه الآلاف، الأمر الذي خلف 5 قتلى وإصابة العشرات، واعتقال المئات.
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