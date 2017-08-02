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خليفة بن سلمان يعين مريم أمين مديراً لإدارة مشاريع البناء في الأشغال

2017-08-02 - 12:20 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار بتعيين مريم أمين مديراً في وزراة الأشغال وشئون البلديات.

وجاء في القرار رقم 11 لعام 2017 "تعين السيدة مريم عبدالله أمين مديرا لإدارة مشاريع البناء في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

 

 

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