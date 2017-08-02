» أخبار
خليفة بن سلمان يعين مريم أمين مديراً لإدارة مشاريع البناء في الأشغال
2017-08-02 - 12:20 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار بتعيين مريم أمين مديراً في وزراة الأشغال وشئون البلديات.
وجاء في القرار رقم 11 لعام 2017 "تعين السيدة مريم عبدالله أمين مديرا لإدارة مشاريع البناء في وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-08-02مركز البحرين: اعتقال 18 مواطناً بشكل تعسفي خلال الأسبوع الأخير من يوليو
- 2017-08-02نقل الحقوقي محمد خليل إلى سجن الحوض الجاف بعد شهر من التحقيق معه
- 2017-08-02بالصور: الإفراج عن رجل دين شيعي بعد عام من السجن على خلفية اعتصام الدراز
- 2017-08-02رئيس الوزراء يستقبل السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله
- 2017-08-02السلطات البحرينية تعتقل مواطنا وتتهمه بالعمل على نقل قنبلة مع الشهيد نبيل السميع
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus