طيران الخليج تعين وليد العلوي نائباً للرئيس التنفيذي

2017-08-02 - 12:26 م

مرآة البحرين: أعلن مجلس إدارة شركة طيران الخليج، عن تعيين القبطان وليد عبدالحميد العلوي في منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج.

وقالت طيران الخليج في بيان لها أن العلوي الذي سيتولى منصب نائب الرئيس لديه خبرة "تزيد على سبعة وثلاثين عاما قضاها في مختلف الوظائف المتعلّقة بمجال الطيران، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الطيران من جامعة «City University of London»".