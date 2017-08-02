السلطات البحرينية تعتقل مواطنا وتتهمه بالعمل على نقل قنبلة مع الشهيد نبيل السميع

2017-08-02 - 12:29 م

مرآة البحرين: ألقت السلطات الأمنية البحرينية القبض على مواطن (39 عاماً)، وزعمت أنه عمل مع الشهيد نبيل السميع على نقل قنبلة محلية الصنع.

وادعت وزارة الداخلية في بيان لها أن الشهيد نبيل السميع (40 عاماً) كان يقوم بنقل قنبلة محلية الصنع في 19 يونيو/حزيران الماضي، زاعمة أنها انفجرت فيه وأودت بحياته على الفور.

وأضافت أنها ألقت القبض على "المشتبه به كشريك رئيسي للمتوفي في تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية ، وهو المدعو حسين عباس حسن منصور "39 عاما" (عامل)، محكوم بالسجن 3 سنوات في قضية شروع في قتل، ومتورط في قضايا حمل مفرقعات وسلاح في مكان عام، والإخلال بالأمن".

ونشرت الداخلية صورة للمواطن حسين عباس حسن منصور، في إطار نشرها لصور المعتقلين على قضايا ذات خلفية سياسية، بهدف التشهير بهم.