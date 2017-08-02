رئيس الوزراء يستقبل السفير الأمريكي بمناسبة انتهاء فترة عمله

2017-08-02 - 12:39 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة السفير الأمريكي وليام روبوك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي لدى المنامة.

وخلال اللقاء أكد خليفة بن سلمان على "حرص مملكة البحرين على الارتقاء بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استعرض الطرفان التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، فيما أشاد رئيس الوزراء البحريني "بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في إسناد كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام العالمي".