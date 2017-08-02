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بالصور: الإفراج عن رجل دين شيعي بعد عام من السجن على خلفية اعتصام الدراز
2017-08-02 - 2:50 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية (الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017) عن رجل الدين الشيعي الشيخ علي حميدان، بعد عام من السجن، على خلفية مشاركته في اعتصام الدراز.
واتهمت السلطات حميدان بالتجمهر دون ترخيص، وقضت بسجنه عاماً كاملاً، وبعد الإفراج عنه، استقبله عدد من رجال الدين وآباء الشهداء والمواطنين.
وكان الآلاف من المواطنين أقاموا اعتصاماً مفتوحاً في 20 يونيو/حزيران 2016 عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، احتجاجاً على إسقاط جنسيته، لكن السلطات فضت الاعتصام في 23 يونيو/حزيران 2017 بالقوة، وهو ما أدى إلى مقتل 5 معتصمين وجرح العشرات.
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