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نقل الحقوقي محمد خليل إلى سجن الحوض الجاف بعد شهر من التحقيق معه

2017-08-02 - 2:57 م

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات الأمنية البحرينية نقلت الناشط الحقوقي محمد خليل إلى سجن الحوض الجاف (سجن الحبس الاحتياطي)، بعد حوالي شهر من التحقيق معه.

وكان خليل اعتقل (فجر الثلثاء 4 يوليو/تموز 2017) بعد مداهمة منزله في كرزكان جنوب غرب المنامة، حيث اقتيد إلى جهة مجهولة.

وشنت السلطات حملة أمنية قاسية ضد النشطاء خلال الشهرين الماضيين، حيث حققت مع العشرات في مبنى جهاز الأمن الوطني، فيما أفاد عدد واسع منهم إلى تعرضهم للتعذيب.

 

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