مركز البحرين: اعتقال 18 مواطناً بشكل تعسفي خلال الأسبوع الأخير من يوليو

2017-08-02 - 3:03 م

مرآة البحرين: قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه وثق اعتقال 18 مواطناً بشكل تعسفي خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز الماضي.

وأضاف إنه تمكن من رصد انطلاق 36 مسيرة سلمية في 24 قرية، حيث تعرضت 11 مسيرة منهم للقمع على يد الشرطة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 يوليو/تموز 2017.