الكويت تنفي استخدام إيران مياهها الإقليمية في تهريب أسلحة إلى اليمن

آثار الدمار الذي خلفته الضربات الجوية السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء

2017-08-02 - 9:15 م

مرآة البحرين: نفت الكويت يوم الأربعاء ما أوردته وكالة رويترز عن استخدام إيران المياه الإقليمية الكويتية في تهريب شحنات أسلحة ومعدات إلى جماعة أنصار الله في اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن بيان لوزارة الخارجية "نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية صحة ما نشرته وكالة رويترز الإخبارية حول استخدام إيران للمياه الكويتية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الجماعة في اليمن من أجل التحايل على حظر نقل الأسلحة المفروض من قبل تحالف إعادة الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف المصدر المسؤول أن "المياه الإقليمية لدولة الكويت تحت السيطرة التامة للقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل وتحت المراقبة بجميع الوسائل على مدار الساعة".

وأكد أن هذه الجهات "لم ترصد أية أنشطة مشبوهة في المناطق البحرية التي تحت سيطرتها".

وأهاب المصدر المسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بوسائل الإعلام المختلفة "تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار الخاطئة والمسيئة".

وكانت رويترز نقلت يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة القول إن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام ممر جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى جماعة أنصار الله.