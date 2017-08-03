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نشر مزيد من الحواجز في مدخل الدراز الرئيسي
شاحنات تابعة للأمن تنشر حواجز اسمنتية في مدخل الدراز 2 أغسطس
2017-08-03 - 1:45 ص
مرآة البحرين: أغلقت السلطات البحرينية الأربعاء (2 أغسطس/ آب 2017) المدخل الرئيسي للدراز حيث يقيم المرجع الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية.
وكانت قوات النظام قد قتلت 5 وأصابت العشرات واعتقلت نحو 300 شخص عندما أقدمت 23 مايو/ أيار 2017 على فك الاعتصام حول منزل الشيخ قاسم.
ونشرت السلطات البحرينية المزيد من الحواجز الإسمنتية في محيط منطقة الدراز التي تحاصرها قوات الحكومة منذ نحو عام.
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