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السياحة: 5.6 مليون سائح للبحرين خلال النصف الأول من العام 2017
2017-08-03 - 11:37 ص
مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة خالد بن حمود آل خليفة أن عدد السواح في المملكة بلغ 5.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمال إنفاقهم 631.4 مليون دينار.
وقال خالد بن حمود خلال مؤتمر صحفي أن عدد الزائرين للبحرين الإجمالي بلغ 6.1 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 3% عن الفترة ذاتها من 2016، فيما بلغ عدد زوار البحرين لأغراض سياحية 5.6 مليون زائر.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السياحي لرحلات اليوم الواحد والرحلات السياحية بلغ 631.4 مليون دينار، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق اليومي للزائر بلغ 77 دينارا يوميا.
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