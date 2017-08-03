بلدية الشمالية: إيقاف عدد من السجلات التجارية لارتكابهم مخالفات متعلقة بالإعلانات التجارية

2017-08-03 - 11:39 ص

مرآة البحرين: كشف مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم عن إيقاف عدد من السجلات التجارية نظرا لارتكابهم مخالفات متعلقة بالإعلانات التجارية عبر وضعها في الشوارع العامة والطرقات من دون الحصول على ترخيص بها.

وأوضح الغتم "هناك شركات إعلانات استحوذت على مواقع مخصصة للإعلانات التجارية دون وجه حق ودون ترخيص، حيث تم إيقاف سجلاتهم التجارية وتحويلهم للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

أكد الغتم ان عدد الإعلانات المخالفات التي تم رصدها من قبل قسم التفتيش والرقابة والمنجزة خلال الفترة من ابريل الى يونيو بلغ 250 مخالفة".

وقال " تقوم البلدية بإزالة الإعلان المخالف وتحويل التقرير الى الشؤون القانونية في البلدية والتي تخاطب بدورها المخالفين للتجاوب مع البلدية لإزالة هذه المخالفات ودفع الغرامات والتي تصل في بعض الأحيان إلى 300 دينار للإعلان المخالف "مؤكدا أن هناك عدد كبير من الذين تم رصدهم تجاوبوا مع البلدية" مشيرا إلى أن الذين لا يتجاوبون يتم إيقاف سجلاتهم التجارية وتحويلهم الى النيابة العامة".