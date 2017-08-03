نقل الحقوقي رضي القطري إلى سجن الحوض الجاف

2017-08-03 - 11:45 ص

مرآة البحرين: قال نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي أن الناشط الحقوقي رضي القطري تم نقله (الأربعاء 2 أغسطس/آب 2017) إلى سجن الحوض الجاف (الحبس الاحتياطي) بعد حوالي شهرين من التحقيق معه، وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

وكانت السلطات اعتقلت رضي مع حقوقيين آخرين وأمرت النيابة (19 يوليو/تموز 2017) بحبسه والناشطة ابتسام الصائغ وآخرين 6 أشهر على ذمة التحقيق، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.