صور: حريق في سيارتين ملك لرجل دين شيعي بعد ساعات من الإفراج عنه

2017-08-03 - 11:55 ص

مرآة البحرين: بث نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لسيارتين تعود ملكيتهما لرجل الدين الشيعي الشيخ علي حميدان، وهما متفحمتين، وذلك بعد ساعات من الإفراج عنه.

وتظهر الصور التي بثها نشطاء (فجر الخميس 3 أغسطس/آب 2017)، تواجد الدفاع المدني الذي أخمد الحريق قبل انتقاله لداخل المنزل، فيما لم يعرف بعد السبب الرسمي لهذا الحادث.

وفيما سبق تعرضت سيارات عدد من المعارضين للاحتراق، وقالت السلطات أن السبب يعود لماس كهربائي، فيما اعتبر نشطاء أن الأمر حدث بفعل فاعل، بهدف إخماد الأصوات المعارضة.

وكان الشيخ علي حميدان اعتقل مطلع أغسطس/آب 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة عام على خلفية اعتصام الدراز.