الداخلية تحول المدخل الرئيسي للدراز إلى "منطقة محظورة"
2017-08-03 - 2:23 م
مرآة البحرين: حولت وزارة الداخلية البحرينية، المدخل الرئيسي لبلدة الدراز إلى "منطقة محظورة"، بعد وضع لافتة تفيد بذلك، بعد ساعات من وضع حواجز اسمنتية.
ونشر نشطاء (الخميس 3 أغسطس/آب 2017) صورة ليافطة تحمل شعار الداخلية وكتب عليها "منطقة محظورة ... نأمرك بالرجوع إلى الخلف".
وتعاني بلدة الدراز من حصار خانق منذ يونيو/حزيران 2016، على خلفية اعتصام أقامه مواطنون عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، للتنديد باستهدافه وإسقاط جنسيته.
وفضت السلطات اعتصام الدراز في 23 يونيو/حزيران 2017 بالقوة، وسقط 5 شهداء وعشرات الجرحى جراء العملية، كما اعتقلت السلطات حوالي 300 مواطن في ذلك اليوم.
ومنذ فض الاعتصام، يقبع الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية، وتحيط بمنزله آليات تابعة لوزارة الداخلية، ويمنع المواطنون من زيارته في منزله.
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