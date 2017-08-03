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الإفراج عن رجل دين شيعي بعد قضائه عاماً في السجن
2017-08-03 - 2:26 م
مرآة البحرين: أفرجت السلطات البحرينية (الخميس 3 أغسطس/آب 2017) عن رجل الدين الشيعي وخطيب المنبر الحسيني السيد علي أحمد، بعد عام قضاه في السجن على خلفية اعتصام الدراز.
وبث نشطاء صوراً للسيد علي أحمد وهو يتواجد في بلدته الدراز، التي اعتقل منها، إثر مشاركته في اعتصام أمام منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسي قاسم، يندد بإسقاط جنسيته.
واعتقلت السلطات العام الماضي العشرات من رجال الدين الشيعة بعد إسقاط جنسية آية الله قاسم، وحكمت عليهم بمدد سجن متفاوتة.
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