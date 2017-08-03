قطر توافق على مشروع قانون يمنح الإقامة الدائمة لبعض الوافدين

2017-08-03 - 2:37 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن قطر تعتزم السماح لبعض الوافدين بالحصول على إقامة دائمة في خطوة هي الأولى من نوعها‭‭‭ ‬‬‬في واحدة من دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على العمالة الأجنبية.‭ ‬

ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون سيسمح بمنح الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب وكذلك لغير القطريين "الذين أدوا خدمات جليلة للدولة وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".

ونقلت الوكالة عن بيان مجلس الوزراء "وبموجب أحكام المشروع لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون".

والدول الخليجية العربية لديها عدد كبير من العمال الوافدين لكنها لا تسمح بتجنيس الأجانب إلا في حالات نادرة وبشروط صارمة.

ويبلغ عدد سكان قطر 2.7 مليون نسمة بينهم نحو 300 ألف مواطن وتحجم عن توسيع حقوق الإقامة خشية الإخلال بالتوازن السكاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن بطاقة الإقامة الدائمة ‭‭‭"‬‬‬تمنح حامليها عددا من الامتيازات والتي تتمثل في معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية.

‭‭‭"‬‬‬كما يكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري‭‭‭"‬‬‬.

وتتعرض قطر أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي لضغوط دولية لتحسين ظروف معيشة مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد منشآت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقول الحكومة إنها تنفذ إصلاحات تتعلق بالعمالة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقا لأحكام هذا القانون".